تعزيزات أمنية مكثفة في طرابلس لضمان الاستقرار وحماية المرافق الحيوية

تواصل دوريات الإدارة العامة للدعم المركزي، بمساندة دوريات الأجهزة الأمنية، انتشارها المكثف في عدد من مناطق العاصمة، وذلك ضمن تنفيذ المهام الأمنية الموكلة إليها بكل جاهزية وانضباط. وتشمل هذه المهام تأمين الطرقات، الاستجابة السريعة للبلاغات، والمساهمة في الحفاظ على النظام العام.

وفي سياق متصل، أجرى مدير الإدارة العامة للشرطة الكهربائية جولة تفقدية لعدد من الدوريات والتمركزات الأمنية المكلّفة بتأمين محطات الكهرباء والمنشآت العامة، وذلك بهدف التأكد من جاهزية القوات، وتوفير الحماية الكاملة للمرافق الحيوية، وضبط أي تجاوزات قد تؤثر على الأمن العام أو تهدد سلامة البنية التحتية.

هذا وشهدت العاصمة طرابلس، منذ مساء الاثنين 12 مايو 2025، تصاعدًا في حدة الاشتباكات المسلحة، إثر اغتيال عبد الغني الككلي، المعروف بـ”غنيوة”، قائد جهاز دعم الاستقرار، خلال اجتماع عُقد في معسكر التكبالي العسكري، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين اللواء 444 التابع لحكومة الوحدة الوطنية وجهاز دعم الاستقرار، وتوسعت الاشتباكات لتشمل مناطق عدة في العاصمة، منها رأس حسن، شارع الجرابة، ومسجد السقا، واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، وفي أعقاب هذه التطورات، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن وقف شامل لإطلاق النار، وتم نشر تشكيلات من اللواء 53 والكتيبة 166 في طرابلس لمتابعة تنفيذ الاتفاق.