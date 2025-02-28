تعزيزات عسكرية وحصار مطبق.. إسرائيل تواصل عملياتها في الضفة

لليوم 33 على التوالي، تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها في مدينة طولكرم ومخيمها بالضفة الغربية ، وفي مخيم نور شمس لليوم 20، وسط تعزيزات عسكرية وحصار مطبق على المُخيمين.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، “أرسلت إسرائيل، الجمعة، تعزيزات عسكرية إلى طولكرم، وسط تشديد إجراءات الأمن قبل حلول شهر رمضان”.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، “أسفرت هذه العمليات منذ بدئها عن مقتل عشرات الفلسطينيين وتهجير ما لا يقل عن 40 ألفا من مخيمي طولكرم ونور شمس، وفي شمالي الضفة أيضا، اقتحمت قوات إسرائيلية مدينتي نابلس وسلفيت، كما شملت الاقتحامات بلدتي قبلان ويتما جنوب نابلس”، وفقا لمصادر فلسطينية.

يذكر أنه “ومنذ 21 يناير الماضي، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية، التي أطلق عليها اسم “السور الحديدي”، في مدن ومخيمات الفلسطينيين شمالي الضفة، وخاصة في جنين وطولكرم وطوباس، مخلفا أكثر من 65 قتيلا، ودمارا كبيرا غير مسبوق في الطرق والأحياء السكنية بفعل المداهمات وتجريف الطرقات والمنازل في حين يواجه السكان الباقون صعوبات في الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية العاجلة”.