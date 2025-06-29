تعزيزاً للانضباط الأمني.. قوة إسناد مديرية أمن طرابلس تقدم التمام الصباحي الأول

قدمت قوة إسناد مديرية أمن طرابلس صباح اليوم الأحد، التمام الصباحي الأول لعناصرها في مقر القوة، بحضور مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة وعدد من الضباط والكوادر الأمنية والعسكرية.

ويُعد هذا التمام الصباحي الأول منذ تشكيل القوة، إيذاناً بانطلاقة مرحلة جديدة من التنظيم الميداني، التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الأمني وتعزيز روح المسؤولية والانضباط بين أفراد القوة.

وتضمن الجمع الصباحي تفتيشاً رسمياً للقوة، واستعراضاً للإجراءات الأمنية المتبعة، إلى جانب كلمة توجيهية أكد فيها مدير الأمن على أهمية الالتزام والانضباط، مشدداً على أن قوة الإسناد ستشكل دعماً فعالاً في تنفيذ المهام الموكلة إلى مديرية أمن طرابلس.

وأشار اللواء وهيبة إلى أن التمام الصباحي سيكون دورياً، وسيُعتبر من معايير تقييم الجاهزية والفاعلية داخل القوة، داعياً جميع الأفراد إلى مواصلة العمل بروح الفريق والتفاني في خدمة المواطنين وحماية أمن العاصمة.