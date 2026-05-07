تعزيزاً للربط القاري.. اللجنة العليا لـ«ممرّي العبور» تبحث التعاون مع البنك الأفريقي للتنمية

عقدت اللجنة العليا لمشروع ليبيا أفريقيا لممري العبور التابع لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، اجتماعاً موسعاً مع وفد من البنك الأفريقي للتنمية برئاسة مالين بلومبرغ نائبة مدير البنك، وذلك بمقر مصلحة النقل البري التابعة لوزارة المواصلات وبحضور رئيس وعدد من أعضاء اللجنة العليا إلى جانب عدد من ممثلي إدارة التعاون الدولي بوزارة المالية.

وبحسب ما أفادت المحفظة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فإن هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام البنك الأفريقي للتنمية بالاطلاع على الخطوات المنجزة ضمن المشروع وبحث إمكانية تقديم الدعم والمساهمة في الدفع به نحو مراحله المتقدمة باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية ذات البعد الإقليمي وما يمكن أن يحققه من أثر اقتصادي وتنموي في دعم حركة النقل والخدمات اللوجستية وتعزيز الربط بين دول القارة الإفريقية.

ويعتبر البنك الأفريقي للتنمية من أبرز المؤسسات المالية والتنموية المعنية بدعم مشاريع التنمية في أفريقيا إذ يضم في عضويته دولاً أفريقية ودولاً من خارج القارة وتتمثل أبرز أعماله في دعم مشاريع التنمية والبنية التحتية من خلال تقديم المنح الخاصة بالدراسات والأبحاث إلى جانب المساهمة في تمويل وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

وخلال الاجتماع قدمت اللجنة العليا عرضاً مرئياً تناول تعريفاً شاملاً بالمشروع ومسيرته مستعرضة ما تحقق من أعمال ودراسات والخطوات الجارية ضمن مساره المخطط له وفي هذا الصدد أعرب ممثلو البنك عن رغبتهم الجادة في دعم المشروع والسعي لتوسيع نطاق الدعم المقترح من خلال حشد دعم دولي عبر الأطراف المانحة بما يسهم في توفير التمويل الجزئي أو الكلي اللازم لاستكمال متطلبات الدراسات الفنية والاقتصادية المرتبطة بالمشروع في ظل ما تتطلبه من احتياجات تمويلية لاستكمال مراحلها المقبلة وذلك في ضوء التطور المتسارع الذي يشهده المشروع وما يحمله من أهمية استراتيجية وأثر تنموي واسع النطاق يتجاوز الإطار الإقليمي إلى آفاق دولية أوسع.

وفي ختام الاجتماع اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك وتبادل البيانات والمعلومات الفنية المتعلقة بالمشروع بما يدعم تقدمه نحو مراحله المقبلة وفق رؤية مؤسسية وشراكات فاعلة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الشريان الاقتصادي الهام.