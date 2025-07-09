تعزيزاً للشفافية.. الامتحانات تطلق خدمة «مراجعة أوراق الإجابة» لتلاميذ الشهادة الأساسية

أعلن المركز الوطني للامتحانات، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خدمة مراجعة أوراق الإجابة لتلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وذلك عبر منظومة الامتحانات الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان حق التلاميذ في الاطلاع على تقييمهم بدقة.

وأوضح مدير عام المركز، السيد أحمد مسعود، أن هذه الخدمة تتيح للتلاميذ الاطلاع على أوراق إجابتهم، ومراجعة الإجابات النموذجية، ومعرفة تفاصيل الدرجات المتحصل عليها، بما يمكّنهم من تقييم أدائهم بشكل موضوعي.

وأكد مسعود أن تقديم الطعون حق مكفول لجميع التلاميذ، مشيراً إلى أن الدخول إلى خدمة المراجعة يتم عبر رابط النتائج المتاح الآن، فيما تبدأ فترة تقديم الطعون يوم غدٍ الخميس 10 يوليو وتستمر حتى نهاية دوام يوم الأحد 13 يوليو 2025.

وشدّد المركز على أن الطعون تُستقبل فقط من خلال مكاتب الامتحانات بمراقبات التربية والتعليم في المناطق، ولن يُنظر في أي طعن يُقدّم بعد الموعد المحدد. وسيتم إحالة جميع الطعون إلى اللجنة المختصة بالمركز الوطني للامتحانات لدراستها والبت فيها وفقاً للضوابط المعتمدة.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن جهود المركز الوطني للامتحانات لتطوير آليات التقييم وضمان النزاهة والعدالة في العملية الامتحانية.