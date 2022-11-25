تعزيزا للعلاقات الثنائية.. السفير الليبي يبحث مع رئيس البرلمان التركي التعاون المشترك

بحث سفير ليبيا لدى تركيا مصطفى القليب مع رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات بين البلدين.

وتناولت المباحثات على وجه الخصوص الإسراع في توقيع اتفاقية تبادل السجناء والعمل على زيادة التعاون القضائي للمحاكم والنيابات بين ليبيا وتركيا.

و استعرض القليب خلال اللقاء الذي عقد في أنقرة العلاقات التاريخية بين البلدين ووقوف الحكومة التركية إلى جانب الشعب الليبي في السير نحو العملية الانتخابية وإنهاء المراحل الانتقالية.

وتطرقت المباحثات بين السفير الليبي ورئيس البرلمان التركي إلى نتائج زيارة الوفد البرلماني الليبي قبل 3 أشهر والبناء عليها وتطويرها بما يحقق مصلحة البلدين.