تعزيزا للعلاقات الثنائية.. «المنقوش» تبحث مع نظيرها المالطي عدّة قضايا

اجتمعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش مع وزير خارجية مالطا إيان بورج الذي يزور ليبيا.

وجرى خلال الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي للوزارة، مناقشة إجراءات حكومتي البلدين لتطوير العلاقات الثنائية التاريخية بين ليبيا ومالطا، في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان، التزامهما تعزيز التعاون المثمر والإرتقاء به إلى مستويات أشمل خدمةً لتطلعات البلدين خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقات المتجددة والتعامل مع ملف الهجرة.

كما ناقش اللقاء تطورات الأوضاع المحلية بليبيا والجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا، تحقيقًا لتطلعات الليبيين، بالإضافة الى القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.