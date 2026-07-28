عويدان في الجزائر.. تعزيز التعاون بقطاع «الموارد المائية»

وصل وزير الموارد المائية في حكومة الوحدة الوطنية، المهندس حسني عويدان، إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في زيارة عمل تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية وتبادل الخبرات الفنية بين ليبيا والجزائر.

وقالت وزارة الموارد المائية إن وزير الري الجزائري، لوناس بوزڨزة، استقبل المهندس حسني عويدان لدى وصوله إلى القاعة الشرفية بمطار هواري بومدين الدولي في العاصمة الجزائرية.

وأوضحت الوزارة أن الزيارة تأتي ضمن إطار تعزيز علاقات التعاون الأخوي بين دولة ليبيا والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حيث من المقرر أن يجري الجانبان مباحثات حول آفاق التعاون في عدد من الملفات المرتبطة بقطاع المياه.

وأضافت الوزارة أن اللقاءات ستتناول مجالات تحلية المياه، وهيدرولوجيا الوديان والسدود، وإدارة الموارد المائية، إلى جانب بحث آليات الحد من مخاطر الفيضانات، وتبادل الخبرات والتجارب الفنية بين المؤسسات المختصة في البلدين.

وأكدت الوزارة أن التعاون في قطاع الموارد المائية يمثل أحد الملفات المهمة بين ليبيا والجزائر، في ظل التحديات المرتبطة بإدارة المياه وتعزيز الاستفادة من الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة لدعم استدامة الموارد المائية.