تعزيز أمني مكثف في طرابلس والجفارة.. ضبط مركبة مسروقة وتكثيف الدوريات على الطرق الرئيسية

تواصل الإدارة العامة للدعم المركزي بوزارة الداخلية جهودها الميدانية المكثفة في إطار تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة لتأمين العاصمة طرابلس، حيث تم انتشار الدوريات وتمركز الوحدات في نقاط استراتيجية، بهدف تعزيز الأمن وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية.

وأضاف البيان أن هذه الجهود تتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى، في إطار خطة الوزارة الرامية للحفاظ على الاستقرار وفرض سيادة القانون.

وفي سياق متصل، أكدت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية استمرار تواجدها الأمني المكثف في خطوط التماس بالعاصمة طرابلس، بناءً على تعليمات وزارة الداخلية ووقف إطلاق النار، وذلك لتعزيز الأمن ومواجهة أي تجاوزات قد تخلّ بالأمن العام.

كما تمكنت الدوريات الأمنية التابعة لمكتب الجفارة بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية من ضبط مركبة نوع “تويوتا” سبق التبليغ عن سرقتها، كانت محملة على شاحنة نقل (ساحبة) قادمة من منطقة الدعوة الإسلامية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المركبة إلى مالكها بعد التحقق من ملكيتها، بحسب ما أفاد به جهاز الأمن العام.

وأشار جهاز الأمن العام إلى أنه بناءً على تعليمات مدير أمن الجفارة ونتيجة لمخرجات الاجتماعات التي عقدت أمس الإثنين، لتعزيز التواجد الأمني، بدأت الدوريات تكثيف تمركزاتها على الطرق الرئيسية والفرعية ضمن خطة تهدف إلى فرض الأمن والاستقرار وضمان سلامة المواطنين والحفاظ على النظام العام في كافة مناطق الجفارة.

من جهتها، أفادت مديرية أمن طرابلس بأن عدسة الإعلام الأمني قامت بجولة ميدانية لمتابعة انتشار الدوريات الأمنية التابعة لها في عدة مناطق بالعاصمة، مشيرة إلى أن الجهود الأمنية المبذولة تحظى بالتقدير كونها تصب في خدمة الصالح العام والحفاظ على أمن واستقرار العاصمة.