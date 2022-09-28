تعزيز أمن المنافذ والحدود.. محور اجتماع «باشاغا» بوزراء حكومته

عقد رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، اجتماعاً بمقر رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي، ضم وزير الخارجية حافظ قدور، ووزير الدفاع أحميد حومة، ووزير الداخلية عصام أبوزريبة، ووزير العدل خالد عبدربه، ووزير الدولة لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء محمد فرحات، ووزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي، ومسؤولي الأجهزة الأمنية.

وأكد باشاغا على ضرورة إنفاذ القانون والتنسيق المشترك بين الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وإداراتها، لتعزيز أمن المنافذ والحدود البحرية والبرية ومكافحة الأنشطة غير القانونية لشبكات تهريب الوقود والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

من جهته أوضح وزير الخارجية أن الدولة الليبية لديها مواثيق قانونية موقعة مع دول الجوار في مجال أمن الحدود ومكافحة الهجرة والمحافظة على التراب الليبي من الاختراق والتعدي.

وأشار وزيرا الدفاع والداخلية إلى الحاجة الماسة لتعزيز التعاون الأمني بالمنافذ وإحكام السيطرة على المسالك البرية للحدود الجنوبية.

كما أمّن الاجتماع على توفير الإمكانيات اللوجستية والفنية ودعم أجهزة الأمن ومساعدتها في مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، حيث أبدى مسؤولو الأجهزة الأمنية استعدادهم الكامل بتقديم التقارير والمعلومات الأمنية المفصلة للوزارات المختصة.

هذا وقد خلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة أمنية عليا بناءً على تعليمات رئيس الحكومة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة الليبية.