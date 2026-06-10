تعزيز إمدادات «أدوية الأورام» في المراكز الطبية

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان في ليبيا وصول شحنة من الدواء التخصصي Cabozantinib، المورد من شركة Ipsen، والمخصص لعلاج مرضى الأورام، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتوفير العلاجات النوعية وتلبية احتياجات المرضى.

وأوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان أن الشحنة تشمل تركيزين من الدواء، هما Cabozantinib بتركيز 40 ملغ و60 ملغ، بما يتيح تغطية الاحتياجات العلاجية لعدد من الحالات المرضية داخل المراكز التابعة لها.

وبيّنت الهيئة أن الدواء يخضع حاليًا لاستكمال إجراءات الإفراج الرقابي من قبل الجهات المختصة، تمهيدًا لبدء عملية توزيعه بشكل مباشر على جميع المراكز والمعاهد والأقسام التابعة للهيئة في مختلف المناطق.

وأكدت الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان التزامها المستمر بضمان استمرارية تدفق الأدوية التخصصية، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية ورفع كفاءة الرعاية المقدمة لمرضى الأورام في ليبيا.

ويأتي وصول هذه الشحنة في إطار الجهود التي تبذلها الجهات الصحية في ليبيا لتوفير الأدوية التخصصية لمرضى السرطان، خاصة الأدوية المستوردة عالية التكلفة، والتي تمثل عنصرًا أساسيًا في بروتوكولات العلاج الحديثة داخل مراكز الأورام.