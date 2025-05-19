تعزيز الأمن المروري والجنائي في الجفارة

عقد صباح اليوم الاثنين، في مقر مكتب المرور والترخيص بمدينة العزيزية، اجتماع موسّع برئاسة رئيس المكتب وبحضور رؤساء وحدات المرور والتحقيق بمديرية أمن الجفارة، وذلك تنفيذًا لتعليمات مدير أمن الجفارة.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التواجد الميداني لرجال المرور عبر تكثيف الدوريات اليومية داخل المدن وعلى الطرق العامة بهدف تنظيم حركة السير والحد من المخالفات والحوادث المرورية.

وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، في الوقت ذاته، عقد مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية اجتماعًا منفصلاً ضم رؤساء وحدات التحقيق بمختلف مكونات المديرية، لمتابعة سير العمل في الملفات الأمنية، خصوصًا القضايا الجنائية.

وتم خلال الاجتماع استعراض الملفات المنجزة والمتراكمة، ومتابعة أوامر الضبط والإحضار، مع التأكيد على ضرورة تسريع تنفيذ الإجراءات القانونية والتعاون المباشر مع النيابات العامة، كما تم التشديد على تعزيز التواصل والتكامل بين الأجهزة الأمنية والقضائية لدعم جهود تحقيق العدالة وترسيخ الاستقرار.