تعزيز الأمن في الجفارة.. خطة مشتركة لتأمين مراكز الاقتراع وحماية الطلاب خلال الامتحانات

عُقد اجتماع أمني موسّع بديوان مديرية أمن الجفارة، في مكتب مدير الأمن ببلدية العزيزية، برئاسة مدير الأمن لواء عبدالناصر الطيف.

وحضر الاجتماع كل من آمر الكتيبة 55 العقيد عادل كريم، ورئيس فروع جهاز الحرس البلدي جنوب طرابلس اللواء خيري الأحمر، إلى جانب ممثلين عن أجهزة الأمن الداخلي، المخابرات العامة، الأمن العام، والتمركزات الأمنية، إضافة إلى رؤساء المكاتب والأقسام والوحدات بالمديرية وعضو عن لجنة انتخابات المجلس البلدي.

وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ناقش الاجتماع الخطة الأمنية المشتركة لتأمين مراكز الاقتراع خلال مرحلة توزيع بطاقات الناخب، وسبل توفير بيئة آمنة للمواطنين تحضيراً للاستحقاق الانتخابي المرتقب.

كما تم التطرق إلى الترتيبات الأمنية الخاصة بتأمين المدارس التي تُجرى بها امتحانات الشهادة الثانوية، مع التركيز على حماية الكوادر التعليمية وتسيير حركة السير لضمان سلامة الطلاب، في إطار تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة التي وضعتها وزارة الداخلية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على تكثيف عمل الدوريات الأمنية المشتركة في مختلف مناطق بلديات الجفارة، وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية، بهدف تعزيز النظام العام والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.