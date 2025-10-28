تعزيز الإجراءات الأمنية داخل المستشفيات في طرابلس

عقد مساعد مدير أمن طرابلس للشؤون العامة اللواء محمد زرتي، اليوم، اجتماعاً موسعاً بحضور رئيس مكتب العلاقات العامة العميد موسى غنية، ورئيس وحدة الموارد البشرية العميد عمران الفيتوري، مع رؤساء نقاط الشرطة بالمستشفيات في العاصمة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز الإجراءات الأمنية داخل المستشفيات، من خلال خطة لتكثيف الحراسة والدوريات، وضبط الدخول والخروج، وتفعيل آلية الاستجابة السريعة.

كما تم التأكيد على أهمية ضمان سلامة العاملين والمرضى، مع استمرار تقديم الخدمات الطبية دون تعطيل.

واستعرض الحضور المعوقات التي قد تواجه تنفيذ هذه الخطط، واتفقوا على اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها وضمان سير العمل بشكل آمن وفعال في المستشفيات.