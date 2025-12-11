تعزيز «التدريب العسكري وتبادل الخبرات» مع بريطانيا

زار معاون رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، برفقة وفد يمثل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية وإدارة التدريب بالجيش، المملكة المتحدة في مهمة عمل رسمية، تضمنت زيارة عدد من المؤسسات التعليمية العسكرية العليا والمتوسطة بالجيش البريطاني.

والتقى الوفد بقيادات هذه المؤسسات لمناقشة تطوير برامج التدريب العسكري وسبل الارتقاء بمستوى الكفاءات القتالية للضباط وضباط الصف، مع التركيز على تدريب حديثي التخرج وتعزيز قدراتهم المهنية والفنية.

كما عقد الوفد عدة اجتماعات مع المسؤولين والمختصين بتنفيذ برامج التدريب، إضافة إلى بحث آليات التعاون المشترك بين ليبيا والمملكة المتحدة بهدف نقل الخبرات وتحسين جودة التدريب داخل الجيش الليبي.

وفي مجال الخدمات الطبية، تم دراسة إمكانية تبادل الخبرات لتوطين العلاج المتطور في المستشفيات العسكرية الليبية، بالتنسيق مع جهاز الطب العسكري، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية للقوات المسلحة ورفع مستوى الاستعداد الطبي داخل البلاد.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية لتعزيز التعاون العسكري الدولي، والاستفادة من الخبرات التعليمية والتدريبية للمؤسسات العسكرية البريطانية، بما يعزز قدرات الجيش الليبي في مجالات التدريب، والكفاءة القتالية، والخدمات الطبية، ويواكب أفضل الممارسات العالمية في التعليم العسكري وإدارة الموارد البشرية للقوات المسلحة.