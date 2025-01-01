تعزيز التعاون الأمني بين جهاز دعم الاستقرار والشرطة القضائية

بحث مدير مكتب شؤون جهاز دعم الاستقرار عميد عبد السلام المسعودي مع مدير إدارة العمليات والأمن القضائي فرع طرابلس بجهاز الشرطة القضائية عميد الصيد الزرقاني آلية تنفيذ الأحكام القضائية المتراكمة وضبط المطلوبين

جاء ذلك خلال لقاء عُقد، اليوم الأربعاء، بديوان جهاز دعم الاستقرار بالعاصمة طرابلس، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بجهاز دعم الاستقرار.

وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهازين، بما يسهم في تحقيق التكامل الأمني وتطوير آليات العمل المشترك لدعم الاستقرار وتعزيز الأمن.

وأكد الطرفان خلال اللقاء أهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين مختلف الأجهزة الأمنية لتحقيق أهداف مشتركة تخدم المصلحة العامة وتُرسّخ سيادة القانون.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى تعزيز الشراكة الفعّالة بين مؤسسات الدولة الأمنية، بما يعكس الالتزام بتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين.