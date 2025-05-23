تعزيز التعاون الأمني في طرابلس والجفارة.. وضبط مركبة مسروقة

في إطار جهود تعزيز التنسيق الأمني وتبادل الزيارات بين المؤسسات الأمنية، استقبل مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة، مدير أمن الجفارة اللواء عبد الناصر الطيف، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المديريتين، خصوصًا في مجالات تبادل المعلومات، وملاحقة المطلوبين، وحفظ الأمن في المناطق المتجاورة.

وأكد اللواء الطيف أن حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها منطقة الجفارة تعود إلى مستوى التنسيق الفعّال بين مختلف الأجهزة الأمنية، مشددًا على أهمية استمرار هذا التعاون.

من جانبه، ثمّن اللواء وهيبة هذا التعاون البنّاء، مؤكداً التزام مديرية أمن طرابلس بتعزيز العمل المشترك مع مديرية أمن الجفارة في مختلف القضايا الأمنية.

وفي سياق أمني متصل، تمكنت قوة المهام الخاصة من ضبط مركبة مسروقة خلال إحدى الاستيقافات الأمنية المنتشرة داخل العاصمة، حيث أظهرت عملية التحقق من البيانات عبر غرفة العمليات والسيطرة أن المركبة مطلوبة لدى مركز شرطة سوق الجمعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المركبة إلى القسم المختص لاستكمال التحقيقات.