تعزيز التعاون الأمني مع تركيا

في إطار تعزيز التعاون الأمني بين ليبيا وتركيا، وبناءً على تعليمات وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد الطرابلسي، تم اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية الليبية والتركية في مجال التدريب الأمني.

وبحسب ما نشرت وزارة الداخلية، “وقع المذكرة عن الجانب الليبي اللواء محمود عاشور رئيس جهاز المباحث الجنائية، وعن الجانب التركي مندوب وزارة الداخلية التركية”.

ووفق بيان الوزارة، “تأتي هذه المذكرة ضمن جهود تطوير القدرات الأمنية لمنتسبي جهاز المباحث الجنائية من خلال تنظيم برامج تدريبية متقدمة تشمل عدة مجالات، أبرزها تدريب الفرق المختصة باستخدام “كلاب الأثر”، كما “يهدف هذا التعاون إلى تحسين الأداء الأمني وتعزيز القدرات الفنية لمكافحة الجريمة وتتبع الآثار باستخدام أحدث التقنيات”.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، “أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير الموارد البشرية في الأجهزة الأمنية، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد”.