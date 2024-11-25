 تعزيز التعاون الأمني مع فرنسا

اجتمع مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، نور الدين أبوجريدة، مع المندوب الأمني في سفارة فرنسا لدى ليبيا، بحضور معاون مدير الإدارة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك بين البلدين.

تم خلال الاجتماع “مناقشة المقترح المقدم من الجانب الفرنسي، والذي يشمل تقديم دورات تدريبية متخصصة في مجالات أمنية مختلفة، ودعم جهود تطوير القدرات الأمنية. كما تناول الاجتماع إمكانية منح فرص دراسية في أكاديمية الشرطة الفرنسية، بهدف تأهيل الكوادر الأمنية الليبية ورفع مستوى كفاءتها.