تعزيز التعاون الأمني مع مكتب «الشرطة الجنائية الدولية»

تنفيذًا لتعليمات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، وفي إطار تعزيز التعاون الأمني، عُقد صباح اليوم الثلاثاء اجتماع بمقر ديوان مصلحة الجوازات والجنسية بصلاح الدين، بحضور رئيس المصلحة ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، إلى جانب عدد من الضباط من الجانبين.

وناقش الاجتماع “سبل توحيد الجهود الأمنية، وتسريع الإجراءات، ووضع آلية عمل منظمة تضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة المهنية، بهدف تسهيل حركة الدخول والخروج، وتعزيز المراقبة الدقيقة للأراضي الليبية بالتنسيق مع مكتب الإنتربول”.