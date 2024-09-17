تعزيز التعاون الاقتصادي الليبي مع 18 شركة صينية

بحثت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، أمس الاثنين، مع ممثلي 18 شركة صينية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي، بالإضافة إلى الاطلاع على المزايا والحوافز الممنوحة للمستثمرين.

جاء ذلك خلال لقاء لمستشارة وزير الاقتصاد والتجارة شذر الصيد، مع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الدولية، ومجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية لمقاطعة خنان الصينية وانغ هو نغكياو، وأعضاء مجلس إدارته، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة الليبية الصينية المشتركة، نعيم أبوعبدالله، ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة، عصام الملهوف.

وتطرق الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في ليبيا، خاصة المتعلقة بمشاركة الأجانب، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين، بإقامة شراكات لتوطين الصناعات والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة، وإيجاد مواطن عمل للشباب، وتحقيق التجارة العابرة، لا سيما بعد رفع مستوى العلاقات بين ليبيا والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.