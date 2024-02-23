تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وموريتانيا

أعلنت الجزائر وموريتانيا، عن افتتاح معبرين حدوديين بين البلدين، بهدف تعزيز التجارة والعلاقات الثنائية.

وذكر موقع الإذاعة الجزائرية، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أشرف، برفقة نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، على تدشين المعبرين.

وقال الرئيس الجزائري: يتوقع أن تسهم المعابر في تحقيق حركية اقتصادية من شأنها رفع وتيرة التنمية بالمناطق الحدودية في البلدين.

كما اتفق الرئيسان، على إنشاء منطقة للتجارة الحرة وطريق بطول 847 كيلومترا يربط مدينة تندوف الجزائرية بالزويرات الموريتانية.

يذكر أنه تم التوقيع على الاتفاقية، على هامش زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر، بدعوة من الرئيس تبون.

هذا ويعتبر طريق تندوف – الزويرات، طريقا استراتيجيا ويمتد على 840 كيلومترا، وسيتيح الطريق الجديد، فتح محاور طرق دولية هامة والسماح للمتعاملين الجزائريين بالوصول إلى الأسواق الأفريقية، مروراً بموريتانيا، كما سيسمح بتعزيز التعاون الاقتصادي بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين وتنشيط الحركية الاقتصادية وانسيابية المبادلات التجارية.

وكانت الجزائر أعلنت في وقت سابق، أنها ستفتتح أربع مناطق تجارة حرة أخرى مع مالي والنيجر وتونس وليبيا في 2024.