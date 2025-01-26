تعزيز التعاون الاقتصادي مع جمهورية صربيا

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة ليبيا وجمهورية صربيا، استقبل وكيل شؤون الهجرة والمغتربين بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية امحمد سعيد زيدان، نيكولا ستويانوفيتش أمين الدولة بوزارة الخارجية الصربية، الذي يترأس وفدًا يشارك في المنتدى الاقتصادي الليبي-الصربي المُقام في طرابلس خلال 27 يناير 2025.

وجاء الاستقبال بحضور كلٍّ من أبوبكر إبراهيم الطويل مدير الإدارة الأوروبية، ومحمد بن غلبون سفير دولة ليبيا المعتمد لدى جمهورية صربيا، حيث تهدف هذه الزيارة إلى تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين ودعم التنمية بما يُحقق المصالح المشتركة.

وضم الوفد الصربي “ممثلين عن عدد من الشركات الاقتصادية، حيث سيشاركون في فعاليات المنتدى الاقتصادي لبحث فرص الاستثمار والتعاون في القطاعات الحيوية، ومنها الطاقة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا والصحة”.

من جهة أخرى، “تُنظم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع السفارة الليبية في صربيا منتدى الأعمال الليبي الصربي في فندق المهاري بطرابلس يوم الاثنين 27 يناير 2025م، حيث سيُفتتح المنتدى في تمام الساعة الخامسة مساءً، والدعوة عامة للمهتمين.

وتأتي هذه اللقاءات “ضمن الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية والتنموية، بما يخدم تطلعات الشعبين الليبي والصديق الصربي”.