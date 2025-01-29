تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع جمهورية صربيا

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، أمين الدولة بوزارة الخارجية الصربية نيكولا تويانوفيتش، لبحث العلاقات الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وتم خلال الاجتماع، “استعراض نتائج المنتدى الليبي الصربي الذي انعقد مؤخرًا، مع التأكيد على أهمية البناء على ما تحقق خلاله لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين”.

وأكد الحويج “على أهمية تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين ليبيا وصربيا، معربًا عن استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات للشركات الصربية والمستثمرين الراغبين لدخول السوق الليبي”.

كما دعا إلى “تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين ومراجعة الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين وتوقيع اتفاقيات جديدة، مشدداً على أهمية تشجيع رجال الأعمال والشركات من كلا الطرفين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وفتح قنوات جديدة للتبادل التجاري وتوسيع فرص التعاون الاقتصادي”.

هذا وحضر الاجتماع، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون العامة والتجارية الدكتور سهيل ابوشيحة وسفير ليبيا لدى جمهورية صربيا محمد غلبون ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي، ومدير إدارة التجارة الداخلية ومدير مكتب الوزير بالوزارة و مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، ومن الجانب الصربي سفير جمهورية صربيا، دراغان تودوروفيك ورئيس غرفة اقتصاد صربيا.