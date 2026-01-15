تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي مع بريطانيا

التقى وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور خالد المبروك بمكتبه ظهر اليوم بسعادة السفير البريطاني المعتمد لدى ليبيا مارتن رينولدز.

وحضر اللقاء عدد من المختصين من وزارة المالية والسفارة البريطانية بطرابلس، وتم خلاله مناقشة سبل توسيع آفاق التعاون بين الجانبين في مجالات متعددة، مع التركيز على تقديم الدعم والمساندة لوزارة المالية في إصلاح المالية العامة، وتطبيق نظام حساب الخزانة الموحد، وبناء القدرات البشرية والمؤسسية، بما يسهم في تطوير العمل المالي والتحول نحو استخدام الأنظمة الرقمية المتقدمة.

كما تناول اللقاء تفعيل دور السفارة البريطانية في ليبيا لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين الليبيين، بما في ذلك منح التأشيرات، إضافة إلى بحث عدد من المسائل الأخرى التي من شأنها تعزيز التعاون المشترك وتنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.