تعزيز التعاون الدبلوماسي.. مراسم الخارجية تستقبل نائب السفير الألماني

استقبل مدير إدارة المراسم العامة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، الطاهر حسين، صباح اليوم الأحد، بديوان الوزارة، نائب السفير الألماني، دانيال يوهانس شيمسكي، وذلك في أول زيارة رسمية له عقب مباشرة مهامه الدبلوماسية في البلاد.

وجرى خلال اللقاء تبادل عبارات الترحيب، حيث أعرب الطاهر حسين عن ترحيبه شيمسكي، مؤكداً حرص الإدارة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للبعثات الدبلوماسية، وتوفير بيئة داعمة تعزز من نجاح مهامها.

من جانبه، عبّر نائب السفير الألماني عن امتنانه لحفاوة الاستقبال، مشيداً بمستوى التعاون القائم، والدور الحيوي الذي تضطلع به إدارة المراسم العامة في دعم ومساندة العمل الدبلوماسي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وتأكيد الالتزام المشترك بتطوير مجالات التعاون بين الجانبين