تعزيز التعاون الدولي لـ«إزالة الألغام» في ليبيا

عُقد الاجتماع الثالث للشركاء المنفذين للأعمال المتعلقة بالألغام، برئاسة برنامج الأعمال المتعلقة بالألغام التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبمشاركة المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام، في مقر وزارة الدفاع بطرابلس.

وشهد الاجتماع حضور 34 ممثلًا من ثلاث منظمات وطنية وأربع منظمات دولية، بالإضافة إلى ممثلين من الاتحاد الأوروبي، إيطاليا، إسبانيا، تركيا، هولندا، والمملكة المتحدة.

وتناولت الاجتماعات ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة التلوث بالمتفجرات، مع التركيز على منع الحوادث المستقبلية، والتأكيد على استمرارية التنسيق بين الأطراف المختلفة، كما جددت وزارة الدفاع التزامها بدعم هذه الجهود.

واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في عمليات إزالة الألغام، واستراتيجية المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام، وأبرز التحديات التي تواجه المنظمات غير الحكومية في تنفيذ الأنشطة، بما في ذلك صعوبات التمويل والوصول إلى المناطق المستهدفة.

وتم الاتفاق على تعزيز التعاون الإعلامي وتفعيل برامج المساعدة للضحايا، بهدف توفير بيئة أكثر أمانًا للمواطنين.