تعزيز التعاون الدولي مع هولندا في مكافحة «الاتجار بالبشر»

استقبل النائب العام الصديق الصور، نائب وزير الخارجية في مملكة الأراضي المنخفضة ورئيس بعثة المملكة لدى ليبيا، حيث ناقش الطرفان نشاط الجماعات المتخصصة في تهريب المهاجرين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

هذا وتواجه ليبيا تحديات كبيرة في مجال مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، حيث تعد البلاد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. تستغل الشبكات الإجرامية وضع الفوضى الأمنية في ليبيا لتنظيم عمليات تهريب واسعة النطاق، ما يؤدي إلى معاناة كبيرة للمهاجرين ويهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، تأتي جهود التعاون القضائي الدولي بين ليبيا والدول الأوروبية، وعلى رأسها هولندا، لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات القضائية والقانونية يسهم في ملاحقة مهربي البشر وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تستغل ضعف البنى الأمنية، ويؤكد هذا التعاون رغبة الطرفين في حماية حقوق الإنسان وتأمين الحدود، مع العمل على تقديم حلول مستدامة تقلل من تدفق الهجرة غير النظامية