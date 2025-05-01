تعزيز التعاون الرقابي وتبادل الخبرات بـ«مكافحة الفساد» مع تركيا

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعًا مع سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، لبحث آليات التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الرقابة والشفافية وتبادل الخبرات المؤسسية.

وأكد قادربوه خلال اللقاء على أهمية تطوير الشراكة بين الهيئة ونظيراتها التركية، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق لتنظيم دورات تدريبية متخصصة في العمل الرقابي، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتعزيز الأداء المؤسسي.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات ذات الطابع الرقابي، إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الحوكمة الرشيدة، وتطوير الكفاءات الوظيفية، لضمان الالتزام بمعايير الشفافية والمساءلة القانونية.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لتوسيع نطاق التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.