تعزيز التعاون السياحي مع تونس وتوقيع اتفاقيات مشتركة

في إطار دعم العلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس، أجرى وزير السياحة والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة الوطنية، زيارة رسمية إلى وزارة السياحة والصناعات التقليدية التونسية، يرافقه وفد رفيع المستوى، وبمواكبة ودعم من سفارة دولة ليبيا في تونس.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات السياحة والصناعات التقليدية، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الوزارتين، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.

ومن المرتقب أن تتوج الزيارة بتوقيع اتفاقيات تعاون مشتركة، تشمل مجالات تنمية السياحة وتطوير الصناعات التقليدية، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة في القطاعين.

هذا ولعبت سفارة ليبيا في تونس دورًا محوريًا في إنجاح الزيارة، من خلال تسهيل الاتصالات واللقاءات الرسمية، بما يعكس حرص الجانبين على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المستقبلي.

يذكر أنه ترتبط ليبيا وتونس بعلاقات تاريخية وجغرافية وثقافية عميقة، تشكلت منذ عصور ما قبل الاستعمار وتعززت بعد الاستقلال، ورغم فترات من التقارب السياسي، وتُعد القضايا الحدودية، والتعاون الأمني، والملفات الاقتصادية من أبرز محاور العلاقة، حيث تسعى الحكومتان منذ سنوات لتعزيز التنسيق المشترك ومواجهة التحديات الإقليمية، مع حرص تونس على لعب دور متوازن في الملف الليبي.