تعزيز التعاون العسكري مع أمريكا.. شراكة قوية بالمجالات الأمنية والاقتصادية

عقد نائب الأدميرال “جيه تي أندرسون”، قائد الأسطول السادس للبحرية الأمريكية، أثناء زيارة السفينة الأمريكية “يو إس إس ماونت ويتني” (USS Mount Whitney) إلى طرابلس، لقاءات مع المبعوث الخاص السفير ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال جيريمي برنت، وعدد من المسؤولين الليبيين.

وحضر اللقاء “رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، وعضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، والطاهر الباعور المكلَّف بتسيير شؤون وزارة الخارجية، ووكيل وزارة الدفاع عبدالسلام الزوبي، ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء إبراهيم الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك”.

وتركزت المناقشات “على تعزيز التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وليبيا ودعم مساعي التكامل العسكري الليبي”.

كما أكدت الولايات المتحدة مجددا “التزامها بشراكة قوية مع الشعب الليبي في المجالات الأمنية، الاقتصادية، والسياسية، لتعزيز استقرار ليبيا وازدهارها”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا عن “وصول السفينة الحربية “يو إس إس ماونت ويتني” إلى ميناء طرابلس، وذلك بعد توقفها في تونس”. وتأتي هذه الزيارة “في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الولايات المتحدة وليبيا في مجالات الأمن والدفاع”.