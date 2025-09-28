تعزيز التعاون الليبي المغاربي.. توقيع مذكرة تفاهم لدعم القطاع الصناعي

في خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية الوطنية والإقليمية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعة الليبية والمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية يوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 في العاصمة تونس.

وبحسب وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، تهدف المذكرة إلى دعم التنمية الاقتصادية في ليبيا وتوسيع آفاق التمويل أمام المؤسسات الصناعية الليبية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعة، سالم عنيبة، المدير العام للمصرف المغاربي، فوزي أبو خزام، والعديد من الشخصيات البارزة من كلا الجانبين، إلى جانب ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية.

وهذه المذكرة تعتبر الأولى من نوعها التي يوقعها المصرف المغاربي مع الجانب الليبي، وتعد خطوة استراتيجية نحو دعم القطاع الصناعي الليبي من خلال توفير أدوات تمويلية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.