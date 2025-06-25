تعزيز التعاون الليبي الهولندي لمواجهة الهجرة غير الشرعية

استقبل مدير مكتب وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عبد الواحد عبد الصمد، صباح الأربعاء في طرابلس رئيس وفد وزارة اللجوء والهجرة بمملكة هولندا، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره سفير مملكة هولندا لدى ليبيا ومعاون مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي، مناقشة مستجدات ملف الهجرة غير الشرعية، والبحث في آليات دعم ليبيا لجهودها الوطنية والدولية للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين عبر حدودها.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تزايد أعداد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، حيث تمثل ليبيا نقطة عبور رئيسية، ما يدفع المجتمع الدولي إلى العمل المشترك لمواجهة هذه الظاهرة وحماية حقوق المهاجرين وتحسين ظروفهم.

وتسعى ليبيا وهولندا من خلال هذه المباحثات إلى تعزيز التعاون الأمني والإنساني، وتبادل الخبرات والدعم الفني في مجال إدارة الحدود ومراقبة الحركة، بالإضافة إلى تنسيق الجهود لمكافحة شبكات التهريب التي تستغل أوضاع الهجرة غير النظامية.