تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية والاقتصاد لدعم الأمن الاقتصادي

في إطار تعزيز أواصر التعاون بين مؤسسات الدولة، استقبل وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء محمود سعيد، اليوم الثلاثاء، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية، الدكتور سعد محمد الحنيش، وذلك بمقر ديوان وزارة الداخلية في طرابلس.

وتناول اللقاء مناقشة سُبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين، خاصة في الملفات ذات العلاقة بالأمن الاقتصادي، وأكد الجانبان على أهمية توحيد الجهود بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الداخلي.

ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص الوزارتين على تفعيل دور المؤسسات في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، من خلال تبادل المعلومات والتعاون في تنفيذ السياسات التي تدعم الاقتصاد وتحفظ الأمن.