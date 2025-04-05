تعزيز التعاون المغاربي في «المجال الشبابي»

على هامش مشاركتهما في قمة القيادة الإفريقية الشبابية التي تُعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التقى وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزُّني، مع نظيره الجزائري مصطفى الحيداوي، حيث ناقش الوزيران “سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الشباب بين دول المغرب العربي”.

وأكد الطرفان على “أهمية عقد لقاء مغاربي رفيع المستوى في أقرب الآجال، بهدف تفعيل عجلة العمل المغاربي المشترك، وتطوير السياسات الشبابية بما يخدم تطلعات الشباب في المنطقة”.

ويأتي هذا اللقاء “في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التكامل بين دول المغرب العربي، ودعم المبادرات التي تهدف إلى تمكين الشباب وإشراكهم في صنع القرار، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة”.