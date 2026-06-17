تعزيز التعاون بـ«قطاع التعليم» مع باكستان

بحث وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محمد القريو، مع القائم بالأعمال في سفارة جمهورية باكستان الإسلامية لدى ليبيا آصف إقبال، آفاق التعاون المشترك في المجال التربوي والتعليمي، وسبل تطوير الشراكة بين البلدين في هذا القطاع.

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد القريو خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا وباكستان، مستعرضًا رؤية الوزارة الاستراتيجية لتطوير المنظومة التعليمية في مختلف مساراتها، بما يشمل تحسين أداء المعلمين ورفع كفاءة العملية التربوية بما يسهم في دعم اتخاذ قرارات تعليمية أكثر فاعلية.

من جانبه، أشاد القائم بالأعمال الباكستاني بمتانة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدًا رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم الليبية عبر إعداد مذكرة تفاهم شاملة، تتضمن تطوير المناهج التعليمية وتنمية مهارات الكوادر التربوية، إلى جانب تعزيز برامج التبادل الثقافي والطلابي.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على البدء الفوري في التنسيق عبر القنوات الرسمية لصياغة الأطر القانونية والفنية اللازمة، تمهيدًا لوضع المقترحات موضع التنفيذ بما يخدم العملية التعليمية في ليبيا وباكستان.