تعزيز التعاون بين البلدين.. «الباعور» يستقبل وزير الخارجية الصومالي

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية، أحمد معلم فقي، الذي يزور ليبيا في إطار زيارة عمل رسمية.

وبحث الجانبان خلال جلسة العمل “آفاق التعاون بين دولة ليبيا و جمهورية الصومال الفيدرالية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين”.

كما ناقشا “المستجدات على الساحتين العربية والإفريقية، وتبادلا وجهات النظر بشأن التحديات التي تواجه المنطقة؛ حيث أكد الوزيران، على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور في المحافل الإقليمية والدولية”.