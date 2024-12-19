تعزيز التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة في المجالات العسكرية والأمنية

عُقد في ديوان وزارة الدفاع، اجتماع ضمّ وزير الدولة لشؤون رئاسة حكومة لوحدة الوطنية عادل جمعة، ووكيل وزارة الدفاع عبدالسلام الزوبي، والقائم بأعمال الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا جيرمي بيرنت، وخُصّص الاجتماع لمناقشة عدد من ملفات التعاون بين البلدين.

وتمّ خلال الاجتماع “استعراض البرامج التدريبية المشتركة لعام 2024 والمقترحة لعام 2025، بهدف رفع كفاءة عناصر الجيش الليبي، كما نوقشت مواد اتفاق التعاون المزمع إبرامه بين البلدين في مجال القوات الجوية، حيث تمّ الاتفاق على إبرامه لتعزيز التعاون في هذا المجال”.

كما تطرّق الاجتماع “إلى ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، وضرورة تحقيق تقدم في إعداد ميزانية موحّدة للدولة الليبية خلال عام 2025”.

ويأتي هذا الاجتماع “في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة في المجالات العسكرية والأمنية، ودعم الاستقرار في المنطقة”.