تعزيز التعاون بين مجلس النواب وهيئة دعم المتضررين

عقد رئيس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، سالم بوزريدة، اجتماعا مع عضو مجلس النواب عن مدينة درنة انتصار شنيب.

وناقش بالاجتماع “تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الاستجابة الإنسانية وتقديم الدعم للمواطنين المتضررين من الكوارث والأزمات التي تشهدها البلاد”.

وخلال الاجتماع استعرضت “الجهود التي تبذلها الهيئة في الاستجابة للأزمات، خاصة في مدينة درنة، والآليات المتبعة لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين، كما بحثت سبل تعزيز قدرات الهيئة على مواجهة التحديات المستقبلية، وتوفير الدعم اللازم لها لتنفيذ مهامها على أكمل وجه”.

وأكد بوزريدة، “على التزام الهيئة بتقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين المتضررين، مشيرا إلى التحديات التي تواجه عمل الهيئة في ظل الظروف الراهنة”.

وأشادت النائبة شنيب، “بالجهود المبذولة من قبل الهيئة في تقديم المساعدات الإغاثية للمتضررين”، مؤكدة على “أهمية التنسيق المستمر بين الهيئة والجهات الحكومية الأخرى لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بأسرع وقت ممكن”.

وفي ختام الاجتماع، أكد الحاضرون على أهمية التعاون بين الهيئة ومجلس النواب من أجل تحقيق أهداف الاستجابة الإنسانية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين الليبيين.

هذا وحضر الاجتماع، أعضاء لجنة إدارة الهيئة الليبية للإغاثة حسام افحيمة، زكريا المغربي.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التعاون مع الجهات التشريعية والعمل على تحسين الاستجابة الإنسانية في ليبيا، عُقد صباح… تم النشر بواسطة ‏الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية‏ في الثلاثاء، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤