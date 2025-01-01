تعزيز التعاون بين مصلحة الجوازات ومكتب النائب العام لدعم «التحول الإلكتروني»

في إطار تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، استقبل رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، المحامي العام بمكتب النائب العام.

وتهدف الزيارة “إلى تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود مكتب النائب العام في تطوير العمل، مع التركيز على أرشفة ملفات الجنسية إلكترونيًا باستخدام أحدث التقنيات”.

وخلال اللقاء، قدم رئيس المصلحة شرحًا مفصلًا حول “آليات العمل والإجراءات المتبعة في الأرشفة الإلكترونية، لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين وسلامة بياناتهم”.

من جانبه، أشاد المحامي العام بجهود المصلحة، مشيرًا إلى أن “التحول الإلكتروني يمثل خطوة نوعية نحو تحسين الأداء العام وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، مما يوفر الوقت والجهد ويعزز كفاءة العمل”.