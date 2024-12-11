بدعوة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وبمشاركة واسعة من مؤسسات دولية وإقليمية، شارك نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية- وزير الصحة رمضان بوجناح، في المؤتمر العربي الثالث والعشرين بعنوان “الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي الخاص: الأبعاد والتحديات”.

وتناول المؤتمر “دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز النظم الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مع التركيز على الابتكارات الطبية الحديثة مثل البيانات الضخمة، التطبيب عن بُعد، والذكاء الاصطناعي التوليدي”.

كما ناقش “التحديات الأخلاقية والتشريعية المرتبطة بتطبيقاته، بالإضافة إلى استعراض تجارب ناجحة عربية ودولية في القطاع الصحي، بهدف تعزيز التعاون بين مقدمي الرعاية الصحية والشركات التكنولوجية”.

هذا و”شهد المؤتمر مشاركة واسعة من مؤسسات دولية وإقليمية، مثل جامعة الدول العربية، منظمة الصحة العالمية، والعديد من الجهات الصحية الرائدة”.