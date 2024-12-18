تعزيز التعاون مع ألمانيا بمجالات «الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة»

في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة عام 2022 بين وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) التابعة لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ)، استضافت إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، الاجتماع الأول للمشاورات الليبية الألمانية بمقر الوزارة.

ويأتي هذا الاجتماع “في إطار التباحث والتشاور المستمر بين حكومة الوحدة الوطنية وشركاء ليبيا في التنمية حول تعزيز أطر التعاون ومتابعة وتقيم المشاريع المشتركة المنفذة في مجالات اللامركزية، الطاقة المتجددة، مشاركة المرأة والشباب، وتحسين الخدمات الصحية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولإحداث نقلة نوعية في زيادة قدرة الوزارات المستفيدة على تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة”.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على “أهمية استمرارية الحوار الفعّال لضمان تنفيذ المشاريع بشكل يتماشى مع الأولويات الوطنية”.

هذا و”عقد الاجتماع السيد أشرف التائب، مدير إدارة التعاون الدولي، وبمشاركة جمال البرق سفير ليبيا لدى حمهورية ألمانيا الاتحادية، والطاهر حسين مدير إدارة المراسم العامة بالوزارة ورفقة المكلف بملف ألمانيا محمد صويد، إلى جانب عدد من المختصين ومسؤولي مكاتب التعاون الدولي بالوزارات الليبية، ومن الجانب الألماني، حضر رالف طراف سفير جمهورية المانيا الاتحادية وكريستوفر راو، مدير أفريقيا بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وعدد من ممثلي السفارة الألمانية والوزارة الاتحادية، ومؤسسة (GIZ)”.