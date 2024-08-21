تعزيز التعاون مع أمريكا في مجالات الطاقة المتجددة

أكّد وزير التخطيط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية محمد الزيداني، خلال لقائه مع وفد أمريكي برئاسة القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيريمي برنت، “أهمية التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة في مجالات الطاقة المتجددة”.

وقالت وزارة التخطيط ، في بيان: “إن اللقاء ركّز على فرص المشاركة في مجالات الدراسات الفنية والخدمات الاستشارية في الطاقات المتجددة”، مضيفة أن “اللقاء شهد مناقشة التحديات والفرص المتاحة لتحقيق التقدم في مجال الإعمار في المناطق المستهدفة (درنة، مرزق، سرت وجنوب طرابلس)”.

وأكد الوزير “على أهمية مد جسور التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة”، مشيرا “إلى أن اللقاء دار حول سبل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة التي أعدتها وزارة التخطيط بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجهات الوطنية المعنية، وأطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية نهاية سنة 2023 كاستراتيجية وطنية جمعت كل الرؤى والتوجهات في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة”.

وأكد الزيداني أيضا، “أن الاستراتيجية تعد مطلبا وطنيا لأهمية الطاقات المتجددة في تنويع مصادر إمداد الطاقة”.

بدوره، أكد جيريمي برنت، “على أهمية دور وزارة التخطيط في وضع الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، ودورها في تعزيز نظم الحوكمة والشفافية عند توزيع مخصصات التنمية، كما أكد التزام الولايات المتحدة بدعم البرامج التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجميع أبعادها.”

هذا وضم الوفد الأمريكي عددا من خبراء الميزانية من واشنطن، وممثلين عن مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية الأمريكية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةK وحضر اللقاء رئيسي مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة، ومجلس إدارة شركة الطاقات المتجددة القابضة.

#اخبار_الجهاز عقد ظهر يوم أمس الأثنين الموافق 19/08/2024م، بمقر وزارة التخطيط بمدينة طرابلس كل من: • السيد / محمد… تم النشر بواسطة ‏جهاز الطاقات المتجددة‏ في الثلاثاء، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤