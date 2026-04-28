تعزيز التعاون مع أمريكا في مجالات «الطاقة والبنية التحتية»

التقى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اليوم الثلاثاء، جيريمي برنت، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، في العاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التركيز على مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم والتدريب، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات في هذه المجالات الحيوية.

كما ناقش الطرفان آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا، مع تسليط الضوء على دور البعثة الأممية في دعم الاستقرار.

وفي السياق نفسه، تم التطرق إلى الأوضاع الدولية الراهنة وتأثيرها على المنطقة، حيث اتفق الجانبان على أهمية استمرار المشاورات السياسية لتعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح الليبية الأمريكية.