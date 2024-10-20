تعزيز التعاون مع إيطاليا بمجال التعليم والبحث العلمي

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب، سفير جمهورية ايطاليا لدى ليبيا “جالوكا البريني”، و”ريكادوفيلا” نائب السفير و”مارشيلو ماتيرا” الملحق الثقافي، ومندوب عن الإدارة الاوروبية.

وتناول اللقاء “بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومناقشة مشروع الاتفاقية الليبية الايطاليـة في التعليم العالي، وامكانية تطوير اقسام الدراسات العليا واقسام اللغة الايطالية في الجامعات الليبية إلى جانب مناقشة منح تاشيرات للطلبة المقرر ايفادهم هذا العام إلى ايطاليا، بالإضافة إلى مناقشة امكانية فتح فرع لمدرسة تراث الايطالية في ليبيا”.

وأكد الطرفان “على أهمية التواصل المشترك بما يخدم البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وبما يعزز اواصر العلاقات المشتركة بينهما”.

هذا وحضر الاجتماع، رئيس جامعة طرابلس ورئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا ومدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي ورئيس اللجنة الاستشارية للوزارة ومديري مكتب شؤون الوزارة والتعاون الدولي، ورئيس قسم المعلومات والتوثيق بإدارة الملحقيات وشؤون الموفدين ورئيس اللجنة المركزية للايفاد بالخارج.