تعزيز التعاون مع إيطاليا في مختلف المجالات.. دعم الاستقرار والتنمية في ليبيا

استقبل وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور؛ سفير جمهورية إيطاليا لدى دولة ليبيا جيانلوكا البريني.

وتناول اللقاء “سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة عدد من المواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية في ليبيا والمنطقة”.

وفي 12 يناير الفائت، استقبل الطاهر الباعور وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية، ريكاردو جواريليا، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية، وذلك على هامش حضوره حفل استئناف أول رحلة جوية مباشرة، بين روما وطرابلس بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، “سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات”.

وعبّر أمين عام وزارة الخارجية الإيطالية، عن “رغبة الحكومة الإيطالية في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً أهمية ليبيا لإيطاليا كشريك تربطها به علاقات سياسية واقتصادية استراتيجية”.