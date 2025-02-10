تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة بمجال «مكافحة الجريمة والهجرة وإدارة الحدود»

عقدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، “الاجتماع التنسيقي الأول برئاسة لواء عبد الواحد عبد الصمد مدير مكتب الوزير، وبحضور ناتالي أنتيغو، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في شمال إفريقيا ومدير مكتب ليبيا”.

وتناول الاجتماع “تبادل وجهات النظر ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية، وإدارة الحدود”.

كما ناقش الاجتماع “جهود التنسيق بين الأطراف المعنية، وسبل تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات، وإعادة تأهيل البنية التحتية، والتدريب الأمني، إضافةً إلى تحسين الأداء الأمني وتطوير المراكز الحدودية”.

وتم خلال اللقاء أيضاً “استعراض بعض المشاريع التي ينفذها المكتب في الدول المجاورة، والتي تشمل عمليات الإنقاذ، وتأهيل المراكز الحدودية، والتدريب الأمني”.

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على “أهمية تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الأمنية والإقليمية، مع دراسة إمكانيات التعاون في المشاريع المستقبلية، وتحديد أولويات العمل لوزارة الداخلية”.

تنفيذًا لتوجيهات السيد وزير الداخلية المكلّف، عُقد صباح اليوم الاثنين الاجتماع التنسيقي الأول برئاسة لواء عبد الواحد عبد… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الاثنين، ١٠ فبراير ٢٠٢٥