تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية

عقد في ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، الاجتماع التقابلي برئاسة وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، ومدراء الإدارات المختصة بالوزارة، مع نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خىري، ونائب الممثل الخاص للشؤون الإن ساني ورؤساء المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في ليبيا.

وجاء الاجتماع في إطار “تعزيز سبل التعاون المشترك بين الحكومة والأمم المتحدة، حيث ناقش الجانبان آليات دعم الجهود الليبية في المجالات الإنسانية والتنموية، ورفع آليات تنسيق العمل المشترك لضمان فعالية البرامج المقدمة للمواطنين”.

وأكد الطاهر الباعور، خلال الاجتماع على “أهمية الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة ومنظماتها في دعم الاستقرار والتنمية في ليبيا، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة، خاصة في مجالات تقديم المساعدات الإنسانية ودعم خطط إعادة الإعمار”.

من جانبهم، أعرب ممثلو الأمم المتحدة عن “تقديرهم للتعاون المستمر مع الجانب الليبي، مؤكدين استعدادهم لمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والتنمية المستدامة في ليبيا، بما يخدم المصالح الوطنية”.

كما تم خلال الاجتماع “استعراض أبرز التحديات التي تواجه العمل الإنساني والتنموي في ليبيا، وسبل تعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح العليا لليبيا”.