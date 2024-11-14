تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة لدعم تدريب الباحثين عن العمل

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، مع الممثل المقيم لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا.

وتناول الاجتماع “بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدة مشاريع ومبادرات قيد التنفيذ بالتعاون مع الوزارة والصندوق، والتي تهدف إلى دعم الباحثين عن العمل وربطهم باحتياجات سوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لهم”.

وركز اللقاء على “آليات مواءمة مخرجات التعليم مع حاجة سوق العمل، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل، بهدف خلق بيئة عمل مستدامة تلبي احتياجات القوى العاملة في ليبيا وتعزز من فرص التوظيف المستقبلي للشباب الباحثين عن عمل”.

هذا وحضر الاجتماع محمد صالح، نائب الممثل المقيم للبرنامج، ومفتاح القاضي، مدير إدارة التعاون الدولي، وفايز عمران مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، وأسعد زغبية مدير إدارة تقنية المعلومات المكلف.