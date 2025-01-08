تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي بمجال «التخطيط الأمني»

عُقد اجتماع بين مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، اللواء نورالدين أبوجريدة، ومدير إدارة التخطيط الأمني، العميد علي الصيد مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم وإدارة الحدود المتكاملة “اليوبام”.

وتم خلال الاجتماع “مناقشة تنفيذ برامج تعاون مشتركة خاصة في مجالات التدريب وتطوير أداء العاملين في إدارة التخطيط الأمني، بهدف رفع مستوى الأداء وتعزيز المشاركة في إعداد وتقديم الاستشارات المتعلقة بالخطط الاستراتيجية لوزارة الداخلية”.

ويأتي هذا الاجتماع “ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، بما يحقق التكامل في الأداء الأمني ويدعم الاستقرار في البلاد”.